путін зробив нову заяву про переговори з Україною

Президент росії володимир путін звинуватив Україну в небажанні мирних переговорів для припинення війни. Нібито кремль готовий зупинитися на «прийнятних розв'язках».



Про це він сказав в інтерв'ю програмі «москва. кремль. путін» на телеканалі «Росія-1».



«Ми готові домовлятися з усіма з учасниками цього процесу про прийнятні якісь рішення, але це їхня справа — не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони», — сказав він.



Як відомо, президент путін постійно використовує заклики до переговорного процесу, щоб ізолювати Україну від підтримки західних партнерів.



При цьому у кремлі кажуть. що готові сісти за переговорний стіл, «з огляду на сьогоднішні реалії». Тобто путін та його соратники хочуть закріпити за собою захоплені території України.



На думку багатьох військових експертів, росія хоче переговорів, щоб перегрупувати свою армію, заповнити втрати та підготувати новий напад.

В Україні вже давно заявили, що переговори з путіним неможливі. Цю тезу президент Володимир Зеленський закріпив офіційно.

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