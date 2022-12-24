Після поразок в Україні очільник Кремля гарячково шукає, на кого поки ще може спертись, про що свідчать взаємосуперечливі заяви на розширеній колегії Міноборони рф. Війна — «остання скрєпа» влади путіна, про це пише у соцмережах політолог Олексій Голобуцький.

«путін фактично замінив підсумкове звернення до Совфеду зверненням до колегії Міноборони. Замість чиновників обрав «надихати й переконувати» перед Новим роком військових. Чому? Чи не тому, що чиновництво перестало його підтримувати — бо надто значної шкоди зазнало через санкції й ізоляцію? — розмірковує Олексій Голобуцький. — Можливо, путін небезпідставно підозрює, що в середовищі вищого чиновництва рф вже майже дозріла зрада? Адже їм хочеться, як і раніше, спокійно їздити в Європу і Америку, відмивати вкрадені в рф гроші, відправляти навчатись дітей, а не ризикувати собою і близькими через мобілізацію або «раптову бавовну».

Ще один важливий момент: путін, фактично, за кожним пунктом озвучив не просто різні, але взаємовиключні меседжі. «Економіка має перейти на військові рейки» — «Мілітаризації економіки не буде, це без потреби», «Військові дії — краще сьогодні, ніж завтра» — «Братський народ», «Міноборони має вирішити проблеми мобілізованих» -«У військових і мобілізованих все є, обмежень по фінансуванню немає»,"росія хотіла стати частиною цивілізованого світу" - «Захід завжди був скерований на дезінтеграцію „русского міра“, „Війна — це трагедія“ — „Скоро ми введемо в експлуатацію ядерні „Сармати“ на 10−15 боєголовок“,"Націоналізм недопустимий, ми з ним боремось в Україні» — «В росії є націоналізм, як і в будь-якій країні». І такі моменти наповнюють все звернення путіна.

Очевидно, в такий спосіб, вважає політолог, диктатор-вбивця пробує загравати одразу з усіма соціальними групами — попри їхні очевидно протилежні позиції.

«Сподівається, що «зіграє» хоч якийсь меседж. Не «за війну» — так «проти війни». Не «за відновлення співпраці з Заходом» — так «за самодостатність і ізоляцію росії». Не гуманісти — так ядерні маніяки знов підтримають. Не помірковані ліберали — так люті націоналісти. Не любителі комфорту — так совкодрочери, що пишаються мілітаризацією всього. Отже, путін дійсно втратив твердий ґрунт під ногами, якщо настільки очевидно навпомацки пробує загравати з усіма і шукати схвалення хоч від когось.

Очевидно, прямо зараз в Кремлі і наближених колах вирують інтриги на тему «як нам з усього цього вискочити», «чи вдасться все розрулити, якщо здати путіна», «скільки нам буде коштувати кожний варіант». І жодна з груп не бачить прийнятних варіантів з путіним — про що кремлівський диктатор інформований. Можливо, саме це зумовило стримання попередніх настроїв путіна «мені потрібні переговори (з США) за будь-яку ціну» — з такими тилами ніхто не йде на переговори, бо стартова позиція надто очевидно вразлива. «Україна успішно витискає армію рф з території» — це невигідний для путіна плацдарм для переговорів, але терпимий, можна щось виторгувати. А от «позиції путіна сильно захитались, армія програє, економіка виснажується» — з такого плацдарму і починати переговори безсенсово. Бо рано чи дуже рано постане питання легітимності путіна як лідера і вповноваженого спікера російських еліт. Від імені кого він домовлятиметься в політичних і, головне, економічних питаннях, якщо від нього дистанціювались практично всі, крім невеликої кількості прямих підлеглих?

Схоже, тепер путін змушений вчепитись у війну як в останній інструмент контролю внутрішньополітичної і внутрішньоекономічної ситуації. На тлі скорочення бюджету, руйнування економіки, мінус 100 тисяч чоловіків безповоротними втратами і ще до 300 тисяч санітарними. Війна — «остання скрєпа» влади путіна. Він навряд може дозволити собі відмовитись від неї і погодитись на мир, незалежно від умов", — вважає Олексій Голобуцький.

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