За даними Світового банку до кінця 2023 року 55% населення України житиме за межею бідності (при довоєнних 2% і цьогорічних 25%). Натомість голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сподівається, що такого різкого сплеску рівня бідності наступного року не буде.

«Скоріш за все, мова йде про прогноз Світового банку за найбільш песимістичних очікувань. У базовому сценарії Світового банку рівень бідності за абсолютним критерієм $ 6,85 на день за паритетом купівельної спроможності має сягнути 25,4% у 2022 році і стабілізуватись наступного року на рівні 23,3%», — зауважує Гетманцев.

Водночас Гетманцев не хоче створювати ілюзій. Адже війна — завжди про збідніння людей. Ця війна — не виняток. Єдине, що в позитивному сенсі нехарактерно для нашої країни і нинішньої ситуації — це те, яким чином нам вдається стримати збідніння населення, інфляцію, яка є податком на бідних, стримати негативні тенденції, що є об'єктивними для війни. Тому реальні доходи населення безперечно падають. За підрахунками МВФ, в 2022 році реальні зарплати впадуть на 27%, а в 2023-му лише на 2,5%. Так буде доти, доки йтиме війна.

«Від уряду залежить підтримка найбільш соціально вразливих верств населення. Тому, попри все, ми індексуємо пенсії, збільшуємо виплати малозабезпеченим. На початок IV кварталу 2022 року середня пенсія у річному вимірі зросла на 16%. Відбувається підвищення мінімальної заробітної плати. Так, не на багато, але на 200 грн цьогоріч вона підвищилась», — резюмує Гетманцев.

Нагадаємо, економіст Андрій Новак пояснює, чи може росія вразити одночасно всю банківську систему України.

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