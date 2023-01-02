Непереможний боєць ММА загинув у перестрілці через жінку

30-річний боєць змішаних єдиноборств Таннер Марлоу загинув під час перестрілки у Бейкерсфілді (штат Каліфорнія, США).

Як повідомляє телеканал ABC TV 23, трагедія сталася в будинку, де проживав Таннер, куди увірвався озброєний чоловік на ім'я Джейкоб Малена у пошуках своєї коханої дівчини. У Марлоу також була зброя, і в підсумку чоловіки обидва зробили фатальні постріли, вбивши один одного.

«Ми глибоко засмучені з приводу трагічної смерті нашого брата Таннера Марлоу, — йдеться у заяві агентства Iridium, яке представляло інтереси бійця. — Таннера з теплотою згадують як одного з найперспективніших непереможних проспектів у ММА та дуже зразкового сім'янина. Дуже сумуємо за Таннером та висловлюємо щирі співчуття та молитви його родині, друзям та команді у цей важкий час».

Додамо, що свій перший бій Марлоу провів у 2012 році, перемігши суперника нокаутом у першому раунді. З того часу Таннер ще тричі з'являвся в октагоні, і врешті-решт так і залишився непереможеним.

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