«Лікарняні» та «декретні» в Україні віднині виплачуватиме Пенсійний фонд: що важливо знати

Пенсійний фонд, який з минулого року опікується питаннями призначення субсидій та пільг, з 1 січня 2023 року є уповноваженим органом у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Як повідомляють у Мінсоцполітики, Пенсійний фонд України віднині також виплачуватиме:

допомогу з тимчасовій втраті працездатності ;

допомогу з вагітності і пологах ;

допомогу на поховання застрахованим особам, у т. ч. й потерпілим на виробництві;

одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві, членам їхніх сімей.

Реабілітація постраждалих на виробництві також фінансуватиметься і надалі. Держава зберігає всі виплати і забезпечення допоміжними засобами реабілітації для людей з інвалідністю, а видатки за цим напрямом у 2023 році збільшено вдвічі порівняно з 2022 роком — до 3,3 млрд грн.

Фото Мінсоцполітики

Фото Мінсоцполітики

У разі винекнення проблем зі страховими виплатами, громадянам радять звертатися за консультацією до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або до Контакт-центру Пенсійного фонду України за телефоном: 0800 503 753.

Матеріал «Пенсії, податки та тарифи на комуналку: що зміниться для українців з 1 січня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Також читайте ексклюзивне інтерв'ю міністерки соціальної політики Оксани Жолнович «Що буде із субсидіями, чи є гроші на пенсії та соціальні виплати, хто отримає додаткову допомогу від президента» нашому виданню.

Фото Pixabay

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