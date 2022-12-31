Пенсії, податки та тарифи на комуналку: що зміниться для українців з 1 січня

З нового 2023 року в Україні очікується зміна тарифів на комунальні послуги. Будуть також нововведення у пенсійному законодавстві та щодо надання субсидій.

Як відомо, для населення на зимовий період залишається фіксована ціна газу та електроенергії. Тарифи на електроенергію будуть 1,44 грн за кВт/год за споживання до 250 кВт/год на місяць, за споживання понад 250 кВт/год — 1,68 грн за кВт/год. Правило діє до 31 березня 2023 року.



Для бізнесу підготували підвищення тарифів на електрику, тариф становитиме 5−6 грн за кВт/год.



Підвищення тарифу на холодну воду у 2023 році поки що скасували.

Змінився граничний сума доходу для підприємців. З 1 січня 2023 року ліміти доходу для підприємців становитимуть:



1 група — 1 118 900 грн

2 група — 5 587 800 грн

3 група — 7 818 900 грн

Якщо ФОП перевищить цей річний ліміт, його можуть перевести зі спрощеної системи оподаткування на загальну. Як відомо, перша група підприємців сплачує єдиний податок у розмірі 10%, друга — 20%, а ФОП третьої групи сплачуватимуть 5%. Для платників ПДВ — 3%, а ще діє пільгова ставка 2% на час воєнного стану.

Власники землі будуть сплачувати новий податок — за користування або володіння земельною ділянкою потрібно буде сплатити мінімальне податкове зобов'язання (МПС). Його можна не платити власникам тих територій, де велися бойові дії чи розміщувалися фортифікаційні споруди.



Наступного року мінімальна заробітна плата становитиме 6700 грн, її підвищувати не планують.

Прожитковий мінімум також залишиться без змін на рівні 2589 грн, 2272 грн для дітей віком до 6 років, від 6 до 18 років — 2 833 грн. Для працездатних осіб — 2684 грн, для непрацездатних (мінімальний розмір пенсії) — 2093 грн.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою, становить 4544 грн — до 6 років та 5666 грн — від 6 до 18 років.



З січня по грудень 2023 року матері-одиначки можуть отримати до 2 272 гривень на дитину до 6 років, 2 833 гривень на дитину віком від 6 до 18 років та до 2 833 гривень на дитину віком від 18 до 23 років, якщо вона навчається на стаціонарі у вищому навчальному закладі.



Якщо один з батьків має нижчий дохід, гарантований мінімум утримання дитини складатиме не менше 50% прожиткового мінімуму дитини.

Уряд передав функцію нарахування субсидій Пенсійному фонду. Ті, хто вже оформив субсидію, отримають її автоматично наступного року.

У березні 2023 року Кабмін планує проіндексувати пенсії. У березні пенсійні виплати зростуть на 5,4%. Наразі у грудні мінімальний розмір пенсії зріс до 2093 грн (+66 грн), а максимальний рівень досяг 20930 (+660).

У 2023 році зміняться вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком.

Нагадаємо, ветерани з інвалідністю у новому році отримають допомогу у розмірі 4 000 гривень на місяць. Доплата проводитиметься протягом чотирьох місяців.

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