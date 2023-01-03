«Кримська федерація греплінгу» заявила, що у зоні бойових дій, перебуваючи у лавах армії агресора, загинув євпаторійський колаборант Вадим Ластіков. Місце та дата смерті не уточнюються. У свою чергу «Асоціація реінтеграції Криму» уточнює, що Ластіков був активним колаборантом. Саме він брав участь у ролі фейкового «члена виборчої комісії» від злочинного «регіонального відділення політичної партії справедлівая росія» у протиправному формуванні фіктивної «адміністрації» окупантів.

«Окупанти називали Ластікова так званим «керівником Євпаторійської школи бразильського джіу-джитсу та греплінгу» «Gracie Barra» і мали «великі види» на просування через «спортсмена» та «тренера», «призера московських змагань», своїх злочинних «кримських» наративів на різноманітних міжнародних спортивних майданчиках.

Згадану «Кримську федерацію греплінгу» очолює такий собі Михайло Сидоров, який у тій же Євпаторії керує «федерацією єдиноборств» «Бойова русь». Він «перебрався» до Євпаторії з Москви у 2006 році, після чого намагався організовувати у місті проросійські та пов’язані з криміналітетом парамілітарні спортивні структури. А з 2014 року він відкрито та злочинно поставив цей нібито «спортивний рух» на службу окупантам у рамках загальної злочинної політики мілітаризації окупованого Криму, витративши в 2016 році чималі начебто «особисті кошти» на «закупівлю інвентарю».

За даними Асоціації, даний вихованець російських спецслужб зараз «турбується» про загибель свого «побратима» Ластікова, проводячи в окупованій Євпаторії чергові фейкові змагання, відмиваючи на цьому чималі кошти.

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