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Україна

Генерал Ходжес назвав реальні сроки звільнення Криму Україною

17:55 2 січня 2023
Карта Криму

Колишній командувач сухопутними силами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що Україна зможе звільнити окупований росією Крим до кінця серпня, однак для цього повинні бути виконані ряд умов.

Так, Захід повинен продовжувати санкційну політику щодо країни-агресора РФ і надати Україні високоточну зброю більшої дальності.

«Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми будемо продовжувати надавати те, що ми сказали, і якщо ми збережемо санкції. Швидше, якби ми надали високоточну зброю більшої дальності», — написав Ходжес у Twitter.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що може статися, що Україна поверне окупований росією Крим дипломатичним шляхом.

В той же час керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом — військовою силою та дипломатією.

«Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках», — зазначив він.

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