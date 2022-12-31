В анексованому Криму вже складено списки осіб, яких рф хоче мобілізувати на війну у січні, — Генштаб ЗСУ

Протягом минулої, 110-ї доби протистояння російському вторгненню, ворог завдав по Україні 5 ракетних та 29 авіаційних ударів, з яких 26 рийшлося по цивільній інфраструктурі. Зокрема, окупанти застосували 10 БпЛА Шахед-136, але усі вони були збиті. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, було здійснено 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, від яких постраждали в т. ч. мирні населені пункти.

Існує небезпека продовження авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Тим часом лінія фронту залишається майже незмінною — ворог і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах чотирьох населених пунктів Луганської області та 11 — Донецької, включаючи Соледар, Бахмут, Красногорівку та Авдіївку.

На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро, від яких минулої доби потерпала цивільна інфраструктура Херсона на прилеглих сіл.

Тим часом окупанти готуються до нових «м'ясних» атак — за наявною інформацією, у військових комісаріатах на тимчасово окупованій території АР Крим, сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року.

Втрати ж армії рф в Україні продовжують наростати — так підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня в районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської областію. Там ліквідовано близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється. Окрім того, поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів.

Минулої ж доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження противника, а також 3 — по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Збито ворожий розвідувальний БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів, а також 2 радіолокаційні станції загарбників.

Відзначимо, що лише на початок минулої доби, 30 грудня, втрати ворога збільшилися ще на 690 військових й перевищили 105 тисяч.



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