Зруйновано автовокзал та церкву, є поранені: у мережі показали наслідки нічного обстрілу Дружківки (фото)

В Дружківці Донецької області, де через ворожі удари горіла льодова арена «Альтаїр», пошкоджень зазнали й інші будівлі.

Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, росіяни тричі вдарили по місту. Пошкоджено автовокзал, будівлі готелю «МАН», церкву, житловий будинок та господарчі споруди. Одна людина зазнала поранень.

Також одна людина була поранена у Краматорську, де снаряд влучив у подвір'я приватного будинку.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Було пошкоджено будинок в Острівському Курахівської громади, зафіксовано артобстріли Мар'їнки та обстріли Авдіївки з застосуванням касетних снарядів. На щастя, там обійшлося без жертв.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

А у Бахмуті загинула одна людина, в громаді пошкоджено будинок в Іванівському. У Благодатному Соледарської громади пошкоджено два будинки.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

На Лисичанському напрямку численні обстріли відбулися у Сіверську, також два будинки пошкоджено у Торському Лиманської громади, де обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що у грудні масованого обстрілу зазнало місто Гірник — ворог вдарив по центру населенного пункту на Донеччині з РСЗО.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

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