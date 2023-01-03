Потрібно встигнути до 31 січня: українські біженці в Італії зможуть отримати одноразову допомогу

Українці, яки виїхали за кордон та отримали прихисток в країнах ЄС, продовжують отримувати фінансову допомогу.

Як повідомляє visitukraine.today, на одноразову допомогу у розмірі 150 євро можуть розраховувати люди з низькими доходами в Італії — не більше 20 тисяч євро на рік за податковий період 2021 року.

Заявки можуть подавати, зокрема, наукові співробітники, аспіранти зі стипендіями, сезонні працівники, люди, які працювали з перервами, та працівники сфери розваг. Виплати потрібно оформити до 31 січня 2023 року.

Зазначається, що сезонні працівники можуть оформити заявку тільки в тому випадку, якщо вони не отримували допомогу у 150 євро у листопаді 2022 року.

Заяву можна подати через онлайн-сервіс 150 euro — Domanda. На сайті потрібно авторизуватися за допомогою свого податкового коду або однієї з електронних верифікаційних систем Італії. Також це можна зробити через контактний центр, зателефонувавши за номером 803 164 зі стаціонарного телефону або 06 164 164 з мобільного.

Нагадаємо, що з 1 січня у низці європейських країн сталися зміни, які стосуються біженців з України. Десь змінилися умови отримання фінансової підтримки, а десь скасували безкоштовний проїзд у транспорті.

Фото Pixabay

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