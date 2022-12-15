Іспанський регіон Каталонія запроваджує виплати для українців: про які суми йдеться

Іспанський регіон Каталонія, який офіційно надав притулок 34 тисячам біженців від війни з України, з 15 грудня починає приймати заявки на виплату грошової допомоги нашим співвітчизникам. Інформація про це розміщена на сайті уряду Каталонії (Generalitat de Catalunya).

Базовою умовою для отримання виплат є відсутність у претендента достатніх фінансових ресурсів: тобто місячний дохід дорослого не може перевищувати 481 євро, а у матері з дитиною — 629 євро.

Розмір обіцяної виплати становить 400 євро на місяць плюс 100 євро на кожного неповнолітнього.

Заявки приймаються до 31 січня 2023 року. Максимальний період виплат — 6 місяців без можливості продовження.

Нагадаємо, раніше стало відомо про плани щодо збільшення виплат біженцям з України у Німеччині .

21

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram