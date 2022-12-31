Правила змінюються: що потрібно знати українським біженцям у різних країнах

У країнах Євросоюзу, які дали тимчасовий захист українцям, які рятуються від війни, змінюють правила перебування та надання допомоги біженцям, передає РБК-Україна.



Зокрема, у Словаччині з 1 січня скасовується безкоштовний проїзд у громадському транспорті у Братиславі.

Залишається можливість користуватися безкоштовним громадським транспортом у день отримання документів SLOVAK HELP або «Тимчасовий притулок» та протягом наступних 4 днів, які є стандартними по всій Словаччині для залізничного та приміського транспорту.



У столиці Латвії українці зможуть безкоштовно їздити у громадському транспорті до 30 червня 2023 року. Це стосується проїзду у ризьких трамваях, тролейбусах та автобусах.

У Нідерландах змінять виплати для українських біженців, які не працюють. З 1 лютого виплату щомісячної грошової допомоги для всієї сім'ї може бути знижено, якщо дорослий член сім'ї отримує дохід від роботи або пільг.

Для відшкодування витрат приймаючим сім'ям на людину виділятимуть 93 євро на місяць. Ця сума буде однаковою за дорослих та дітей.



У Німеччині з 1 січня 2023 року підвищують розмір допомоги, яку українські біженці отримуватимуть нарівні з німцями. Допомога з безробіття Hartz IV стане частиною базового доходу громадян.

Відповідно до проєкту федерального міністерства праці, збільшиться розмір виплат для одиноких дорослих чи батьків-одинаків — на 53 євро до 502 євро (зараз 449 євро).

Також планується збільшити фінансову підтримку іншим категоріям соціально-незахищених людей.

У Польщі у місцях колективного проживання українцям доведеться платити.

З березня 2023 року громадяни України, які проживають у таких місцях у Польщі понад 120 днів, мають платити 50% коштів за проживання, але не більше 40 злотих на добу.

З травня 2023 року потрібно буде покривати 75% вартості проживання — але не більше ніж 60 злотих на добу (500 грн).

Від оплати звільняться уразливі категорії: інваліди, пенсіонери, вагітні, жінки з дітьми до року, жінки з трьома дітьми.

З 1 квітня українські біженці зможуть звертатися за видом на тимчасове проживання у Польщі, якщо вони офіційно працюють чи відкрили власний бізнес.

У Чехії планується змінити суми та правила виплати гуманітарної допомоги біженцям.

Нові виплати відповідатимуть прожитковому мінімуму, розмір якого зміниться з 1 січня 2023 року.

Гуманітарна допомога для українців у 2022 році становить 5000 крон. За новими нормами сума для дорослих має становити 4860 крон, а для дітей — 3490 крон.

Для людей похилого віку та людей з інвалідністю підтримка має бути в 1,5 раза вищою за мінімум. Тобто, люди віком від 65 років та дорослі з обмеженими можливостями мають отримувати 7290 крон, а діти з інвалідністю — 5235 крон.

Раніше повідомлялося про те, що українські біженці, які прибули до Канади за тимчасовою міграційною програмою, запровадженою у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням, за бажанням можуть набути постійного статусу в цій країні.

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