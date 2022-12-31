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Спорт

Прикута до ліжка 100-річна мати Пеле не знає про смерть сина (фото)

14:03 31 грудня 2022
Пеле з матір&#39;ю

Селеста Арантес, матір легендарного бразильського футболіста Пеле, який помер 29 грудня від раку, досі не знає про смерть сина, повідомляє Mirror.

«Ми розмовляємо, але вона не знає про ситуацію. Вона у своєму власному світі. Вона розплющує очі щоразу, коли я згадую його ім'я і говорю: „Ми повинні помолитися за нього“. Але насправді мама не усвідомлює, що саме я маю на увазі», — наводить видання слова єдиної сестри футболіста, котра залишилося живою, Марії Люсії ду Насіменто.

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До речі, 20 листопада матері Короля футболу виповнилося 100 років, і тоді Пеле розмістив зворушливий пост у Instagram.

«Сьогодні ми відзначаємо 100-річчя Селести. З дитинства вона вчила мене цінувати любов та світ. У мене багато причин бути вдячним їй за те, що я її син. Я з великим трепетом відзначаю цей день. Дякую за кожен день поряд, мамо», — написав тоді Пеле.

Пеле з мамою

Додамо, що під час похорону Пеле 3 січня на найвищому у світі цвинтарі в Сан-Паулу процесія пройде повз будинок матері футболіста, яка вже кілька років прикута до ліжка. Він був у неї первістком…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольний світ зворушливо прощається з Пеле.

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