Прикута до ліжка 100-річна мати Пеле не знає про смерть сина (фото)

Селеста Арантес, матір легендарного бразильського футболіста Пеле, який помер 29 грудня від раку, досі не знає про смерть сина, повідомляє Mirror.

«Ми розмовляємо, але вона не знає про ситуацію. Вона у своєму власному світі. Вона розплющує очі щоразу, коли я згадую його ім'я і говорю: „Ми повинні помолитися за нього“. Але насправді мама не усвідомлює, що саме я маю на увазі», — наводить видання слова єдиної сестри футболіста, котра залишилося живою, Марії Люсії ду Насіменто.

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До речі, 20 листопада матері Короля футболу виповнилося 100 років, і тоді Пеле розмістив зворушливий пост у Instagram.

«Сьогодні ми відзначаємо 100-річчя Селести. З дитинства вона вчила мене цінувати любов та світ. У мене багато причин бути вдячним їй за те, що я її син. Я з великим трепетом відзначаю цей день. Дякую за кожен день поряд, мамо», — написав тоді Пеле.

Пеле з мамою

Додамо, що під час похорону Пеле 3 січня на найвищому у світі цвинтарі в Сан-Паулу процесія пройде повз будинок матері футболіста, яка вже кілька років прикута до ліжка. Він був у неї первістком…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольний світ зворушливо прощається з Пеле.

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