Свято вдалося: президент UFC побився з дружиною на новорічній вечірці (відео)

Неприємним інцидентом завершилося святкування Нового року для президента Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дани Уайта.

Святкуючи разом із близькими в одному з нічних клубів Мексики, у Уайта виникла сварка зі своєю дружиною Енн. На відео, яке було знято одним із відвідувачів клубу, видно, як після слів Дани дружина «заїхала» йому по обличчю. Реакція боса UFC була жахливою — він у відповідь дав ляпаса дружині, після чого додав ще раз, поки друзі не розняли їх.

Дана вже встигнув принести публічні вибачення, назвавши свою поведінку «недозволеною». І дружина, зважаючи на все, вибачила його. «Ми з Даною одружені майже 30 років, — наводить слова Енн Уайт сайт TMZ Sports. — Сказати, що це не в його характері — нічого не сказати. Нічого подібного ніколи не траплялося. На жаль, ми обидва випили надто багато напередодні Нового року, все вийшло з-під контролю з обох боків. Ми обговорили це як сім'я та вибачилися один перед одним. Просто сподіваюся, що люди поважатимуть наше приватне життя заради наших дітей».

Утім, іншої думки мати Дани, Джулі, яка вирішила таки «винести сміття з хати» та звинуватила сина в численних зрадах. «Його шлюб — посміховисько, — обурилася Джулі Уайт у коментарі SportsKeeda. — Він спить з усіма рінг-герлс, він спав зі своєю невісткою в моєму будинку, що мене розлютило. Зазвичай він отримує будь-яку дівчину, яку хоче. Вони з дружиною постійно б'ються. В їхній медовий місяць вона поставила йому під оком великий синець. Мені важко зрозуміти, як із популярністю UFC людина, яку я колись знала, так змінилася, ставши егоїстичною та жорстокою. З друга та доброго сина Дана перетворився на мстивого тирана, який не відчуває жодного каяття. Його бабуся, яка жила з нами у Лас-Вегасі, возила його до школи та готувала йому обід, останні 40 років свого життя прожила у трейлері у Флориді. Так Дана палець об палець не вдарив, щоб переконатися, чи комфортно їй».

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