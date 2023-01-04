Конгрес США повністю паралізований: що відбувається у Вашингтоні

Початок 2023 року складається вкрай невдало для політичної системи США. Виявилася повністю паралізована робота Конгресу. Нові конгресмени, які були обрані у листопаді минулого року, не можуть скласти присягу. Також не може поки що бути прийнятий жоден закон. Подібна ситуація склалася вперше за останні 100 років.

В усьому винні представники Республіканської партії, які за підсумками осінніх проміжних виборів отримали більшість у Палаті представників — нижній палаті Конгресу США. Їхня фракція виявилася не в змозі обрати нового спікера.

Спікер Палати представників посідає третє місце в ієрархії влади країни — після президента та віцепрезидента. Цю посаду займала протягом кількох років Ненсі Пелосі. Однак у зв'язку з тим, що демократи втратили більшість місць у Палаті, вона подала у відставку.

Республіканська фракція номінувала на місце спікера Кевіна Маккарті (на фото), проте він не зміг набрати потрібної кількості голосів. У вівторок, 3 січня, відбувся вже третій тур голосування, і Маккарті знову «прокотили».

Його кандидатуру підтримали лише 202 республіканці. Ще 20 голосували за Джима Джордана. Він заявив, що чудово розуміє всю безперспективність свого висування і тому знімає кандидатуру. Джордан закликав однопартійців підтримати Маккарті, але 20 конгресменів, як і раніше, мають намір голосувати проти.

У таборі демократів панує повна одностайність — усі 212 членів Палати представників від цієї партії проголосували за Хакіма Джефріса. Але цих голосів йому замало. Щоб хтось із кандидатів обійняв посаду спікера, йому необхідно щонайменше набрати 218 голосів. Республіканці ніколи не голосуватимуть за Джефріса. Отже, йому бракує 6 голосів й взяти них ніде.

Маккарті не вистачає 16 голосів. Йому необхідно перетягнути на свій бік майже всю опозиційну «двадцятку».

У 1923 році, коли виникла така ж ситуація, спікера вдалося обрати лише після дев'ятого туру голосування. Скільки їх буде потрібно цього разу, ніхто не може сказати. Іншого шляху призначення голови Палати представників американська конституція не передбачає.

Виходить, чи Маккарті та його прихильники зможуть переконати ще 16 однопартійців голосувати за нього, чи йому доведеться зняти кандидатуру. І тоді республіканцям терміново буде потрібний претендент, який влаштує всю фракцію. Однак обидва варіанти, схоже, займуть багато часу, протягом якого Конгрес залишатиметься недієздатним.

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