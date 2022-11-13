Несподівана перемога: у США демократи зберегли контроль над Сенатом

У неділю, 13 листопада, стало ясно, що Демократичній партії США вдалося зберегти більшість у Сенаті. Контроль над верхньою палатою Конгресу США залишиться в руках прихильників Джо Байдена ще на два роки щонайменше завдяки перемозі, яку здобула Кетрін Кортес Масто на проміжних виборах у Неваді. Хоча офіційні результати в цьому штаті ще не оголошені, очевидно, що Масто впевнено обійшла республіканця Адама Лаксальта, якого активно підтримує Дональд Трамп.

З урахуванням успіху Масто, яка шість років тому стала першою латиноамериканкою, обраною до Сенату США, демократи одержують 50 місць у верхній палаті Конгресу. У республіканців 49 місць. Залишається одне місце, доля якого вирішується у Джорджії.

У цьому штаті доведеться проводити другий тур голосування, оскільки жоден із кандидатів не зміг набрати необхідної кількості голосів. Нове голосування у Джорджії призначено на 6 грудня. Але навіть якщо там переможе республіканець, місця до Сенату розподіляться 50 на 50. За такого балансу сил вирішальним стає голос віцепрезидентки США Камали Гарріс. Це дає демократам контроль над Сенатом.

Боротьба за Палату представників (нижня палата Конгресу США) поки що триває. Нагадаємо, всього у Палаті представників 435 місць. Для контролю однієї з партій потрібно отримати 219 мандатів. На сьогодні, 13 листопада, у республіканців 211 місць, у демократів — 204. Не вирішено долю ще 20 мандатів.

Президент США Джо Байден уже заявив, що задоволений результатами проміжних виборів. «З нетерпінням чекаю наступної пари років», — заявив глава держави. Байден підкреслив, що вважає політику своєї адміністрації з усіх питань правильною і не має наміру нічого змінювати. «Проміжні вибори показали, що американці нам довіряють», — вважає Байден.

Збереження контролю над Сенатом означає, що демократи, як і раніше, зможуть стверджувати на офіційні посади кандидатів, які висувають президент. Це стосується і федеральних суддів, що дуже важливо для Білого дому.

Зазвичай проміжні вибори у США виграє партія, яка перебуває в опозиції. Республіканці були налаштовані на впевнену перемогу. Американські ЗМІ писали про «червону хвилю», яка захлисне країну (червоний — традиційний колір Республіканської партії). Ці прогнози не справдилися. Тому Байден може бути задоволеним результатами проміжних виборів. Він виявився найкращим за останні 20 років. Востаннє подібне було 2002 року, коли республіканці за Джорджа Буша-молодшого отримали контроль над обома палатами Конгресу на проміжних виборах.

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