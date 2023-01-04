ЗСУ відбили атаки на Побєду, Бахмут та ще вісім населених пунктів на Донбасі, — Генштаб

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по мирних містах України. А Сили оборони щодня відбивають атаки ворога на всіх напрямках фронту.

Минулої доби ЗСУ не дали просунутися росіянам у Луганській та Донецькій областях, а саме: у районі Стельмахівки, Білогорівки, Соледара, Червоної Гори, Бахмута, Майорська, Мар'їнки, Новомихайлівки, Побєди та Красногорівки, повідомили у Генштабі.



Окупанти продовжують зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено поразку противника у районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області. ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військових росії.



Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Українські ракетники та артилеристи вразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління безпілотників рф.



Нагадаємо, Генштаб ЗСУ раніше підтвердив величезні втрати ворога внаслідок удару по Чулаківці на Херсонщині.

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