Мінус півтисячі окупантів за раз: Генштаб ЗСУ підтвердив величезні втрати ворога внаслідок удару по Чулаківці на Херсонщині

Ворог не відмовляється від планів щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області, по якої напередодні завдав ракетного удару — під вогнем опинився Краматорський район.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, протягом доби, що минула, росіяни завдали 6 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснили 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Всі 6 ракетних, а також 30 авіаційних ударів ворог завдав по цивільній інфраструктурі. Всі 27 БпЛА «Шахед-136», які застосував противник, були збиті Силами оборони України. Також наші захисники збили ворожий гелікоптер «Ка-52» та 3 розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10».

«Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів перекинутих з Херсонського напрямку», — зазначили у Генштабі та додали, що підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Мар’їнка Донецької області.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника, а також радіолокаційної станції ворога.

Також у Генштабі підтвердили результативні дії ЗСУ попередніми днями. Так, у Чулалівці, що на тимчасово окупованій частині Херсонщині, втрати ворога внаслідок удару Сил оборони 31 грудня склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими.

А 1 січня 2023 року підрозділами Сил оборони України здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області, кількість втрат ворога — уточнюється.

За офіційними даними, загальні втрати ворога на ранок 4 грудня перевищили 108 тисяч військових вбитими.

Фото Генштабу ЗСУ

Зазначається, що наразі росіяни зосереджують основні зусилля на підтриманні наступального потенціалу та поповнення втрат, зокрема, за рахунок мобілізованих.

Варто нагадати, що у ніч проти 1 січня ЗСУ завдали потужного удару по тимчасово окупованій Макіївці, де у приміщенні місцевого профтехучилища знаходилися російські мобілізовані з Саратова. Російське міноборони заявляло, що там загинуло лише близько 60 військових. Втім, втрати можуть бути у десять разів більшими. Адже у цьому приміщенні, у підвалі, був склад БК, а поряд зберігалися тони дизпалива. Наразі розбір завалів триває.

Фото Генштабу ЗСУ

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