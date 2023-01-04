В окупованому Криму пролунали гучні вибухи: що відомо

У тимчасово окупованому Криму вночі 4 січня пролунали вибухи, які чули місцеві жителі в різних районах.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що вже під ранок у середу гучний вибух пролунав у районі Фруктового (поблизу аеродрому Бельбек). Як пишуть у пабліках, «гримнуло так, що вікна затремтіли».

Вибухало і в Джанкої на півночі півострова.

Там спрацювала ПВО.

Також повідомляється про звук вибуху у районі Солдатського.

Звернімо увагу, що ще ввечері у вівторок, 3 січня, жителі іншого міста — Сімферополя — у соцмережах писали про звуки вибухів біля аеропорту Бельбек. Пізніше «по лінії оперативної служби» у Сімферополі запевнили, що жодних подій не було зафіксовано, і протиповітряна оборона не працювала, а «хлопів — немає». У Бахчисараї, як стверджувалося в Telegram-каналі «ЧП/Симферополь» — аналогічно.

При цьому представники окупаційної «влади» не коментували нічні звуки вибухів у Севастополі. У мережі висловлюють припущення, що вони були пов'язані з роботою систем російських ППО.

Раніше повідомлялося, що 3 січня у Джанкої в окупованому Криму було чути звуки вибухів, а в небі бачили сліди роботи ППО.

Перед цим, 2 січня, у тимчасово окупованому Севастополі теж пролунали вибухи. Повідомлялося, що в місті працювали системи ППО, і нібито над Севастополем збили безпілотник.

Відзначимо, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов упевнений, що ЗСУ зможуть звільнити Севастополь, Донецьк та Луганськ вже навесні 2023 року.

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