Диктатору білорусі варто «напрягтися»: Залужний зустрівся з «білоруським Черчілем»

У мережі з'явилося фото, на якому показано зустріч головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з Валерієм Сахащиком — колишнім командиром Брестської десантно-штурмової бригади, підполковником запасу, «міністром оборони» у Кабінеті Світлая, якого деякі ЗМІ називають «білоруським Черчилем» та «найавторитетнішим військовим» білорусі.



Зустріч Сахащика та Залужного відбулася у Києві у листопаді 2022 року, пише Наша Ніва.



Але фото, зроблене того дня, з'явилося у мережі лише зараз. Журналісти, з посиланням на джерела у білоруській опозиції, кажуть, що зустріч Залужного та Сахащика відбулася у дружній атмосфері.



«Це найавторитетніший військовий, який публічно приєднався до руху проти диктатури за останні роки», — повідомляють у виданні.



Також у мережі, коментуючи фото Залужного та Сахащика, припустили, що зустріч віщує якісь події.

Цукор і Залужний. Ох… Щось скоро буде. pic.twitter.com/fGjc1AVQ5C — Bes Live (@BespalovLive) January 1, 2023



«Ох, щось скоро буде», «Чекаємо», «2 долі, 2 генерали, 2 важкі тягарі. Тримайтеся, мужики, Вам буде тяжко!», «Ці двоє щось знають і щось добре задумали», «Допоможи Боже! Скоріше Боже, немає сил уже чекати, Слава ЗСУ!» , — пишуть коментатори.

Нагадаємо, у лютому 2022 року у перші дні після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну Валерій Сахащик закликав білоруських військових не виконувати злочинний наказ та вступати у війну.



«Неможливо підготуватися до того, щоб стати героєм. Просто у житті кожної людини виникає ситуація, коли вона має зробити вчинок. Тут і зараз та або увійти в історію, або вирішити зачекати на більш відповідний момент… «, — говорив він у зверненні.

«ФАКТИ» писали про те, що російський диктатор володимир путін продовжує тиснути на самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка, змушуючи його вступити у війну проти України. Але лукашенко веде свою лінію й намагається «відпетляти», розуміючи, чим ця авантюра може закінчитися.

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