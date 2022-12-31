Бог на нашому боці: Залужний потужно привітав українців з новорічними святами

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в останній день року звернувся до українців. Генерал нагадав про тяжкі випробування, які доводиться переживати всьому українському народу.



«Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах та плечах наших рідних — тяжкі випробування, біль та страждання. Це Різдво має смак сліз та колір крові», — сказав головком.



Командувач впевнений, що Україна переможе ворога. І після перемоги наша країна процвітатиме. Наша перемога стане кінцем для агресивної росії.



«У боротьбі з'являється Нація. Нехай вас, рідні, береже Господь! Нехай наша Перемога стане початком розквіту України та кінцем для росії! Усіх, хто у строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних та близьких наших захисників та захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, — з Новим Роком та Різдвом Христовим!» — сказав генерал.

Нагадаємо, президент Зеленський у своєму нещодавньому відеозверненні вкотре наголосив на силу та могутність українських військових. Він упевнений, що наша ППО стане найсильнішою у Європі. Українські бійці вже зараз збивають більшість ракет, якими росія намагається знищити Україну. Але загарбникам не вдасться нас ні перемогти, ні знищити.

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