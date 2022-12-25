лукашенко намагається «відпетляти»: військовий експерт розповів, чому путіну дуже потрібна білорусь

російський диктатор володимир путін продовжує тиснути на самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка повністю вступити у війну проти України. Своєю чергою, лукашенко веде свою лінію та намагається «відпетляти».



Про це розповів генерал-лейтенант ЗСУ у відставці, військовий експерт Ігор Романенко в етері «24 канала».

«Головна мета путіна — дотиснути лукашенка. Той намагатиметься „відпетляти“, але може максимально направити роботу білоруського впк на допомогу угрупованню росії. Йдеться про ті ж снаряди, боєприпаси та техніку», — зазначив він.



Експерт пояснив, що за повідомленнями британської розвідки, за останні місяці росія змогла набрати велику кількість мобілізованих, але у кремля проблеми з боєприпасами. Дефіцит снарядів не дозволяє російським військовим розпочати широкомасштабні наступальні операції.



Військовий експерт заявив, що росія використовує старі підходи до ведення бойових дій з радянських часів.



«Там, де їм не вистачає сучасної зброї, вони все це закривають життям власних військових. Винятків для росіян немає. Таке вони і зараз роблять», — сказав Романенко.



Він вважає, що, у разі допомоги білорусі, росія зможе розпочати широкомасштабний наступ.



Нагадаємо, на думку аналітиків ISW, лукашенко поки що не готовий відправити свою армію на війну в Україну. При цьому окупаційні війська росії можуть спробувати здійснити диверсію на кордоні України та білорусі. Українські сили готові захищати свої північні кордони та стримувати безліч загарбників.

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