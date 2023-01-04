Удар ворога по Запоріжжю: пошкоджено об’єкт інфраструктури і 8 будинків, є двоє поранених

Російські окупанти серед ночі вкотре обстріляли Запоріжжя, суттєво зруйнувавши об'єкт інфраструктури. Про це рано вранці повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«В результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. Пожежу наші рятувальники вже ефективно ліквідували. Постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч», — написав він у Telegram, показавши фото з місця події.

Вирва від ракети

Припарковане авто посікло уламками

Згодом з Офісу президента України повідомили, що ворог застосував ракети С-300.

«Ракетний удар по місту. Ворог застосував ракети С-300. Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури. Одна людина отримала поранення», — йдеться у дописі заступника керівника Офісу Кирила Тимошенка.

Також він уточнив, що вибуховою хвилею пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. Поранено щонайменше двох його мешканців.

Пошкоджений будинок

Нагадаємо, що вночі від артилерійських обстрілів ворога знову потерпала й сусідня Дніпропетровщина.

642

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram