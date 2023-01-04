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«Насолоджуйтесь процесом»: Андре Тан розкрив свої цілі на 2023 рік

12:53 4 січня 2023
Андре Тан

Відомий український модельєр Андре Тан, який радів тому, що залишився без світла, вирішив поділитися цілями на наступний рік зі своїми шанувальниками. На сторінці в інстаграмі Тан закликав всіх приєднатися до цього процесу та створити власні бажання щодо 2023 року.

— Справжня мета має духовну, а не матеріальну основу, — написав Андре. - Справжня мета починається з мрії. Вона викликає емоції. Прислухайтеся до себе.

Тан запропонував всі цілі на рік розділяти за сферами життя. І додав, що для себе виділяє п’ять основних.

— Це — здоров'я, фінанси, відносини, робота, щастя, візуалізація, — написав дизайнер. — Уявляйте цілі у вигляді картинок, колажів, фільмів та просто позитивних думок. І пам'ятайте, не вимагайте всього й одразу. Не вимагайте миттєвого результату. Дайте собі час.

Андре каже, що треба йти «крок за кроком і насолоджуватись процесом».

Нагадаємо, що відомий український фешн-дизайнер Андре Тан із початком війни кардинально змінив профіль діяльності та перейшов на пошиття бронежилетів.

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