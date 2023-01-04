«Насолоджуйтесь процесом»: Андре Тан розкрив свої цілі на 2023 рік

Відомий український модельєр Андре Тан, який радів тому, що залишився без світла, вирішив поділитися цілями на наступний рік зі своїми шанувальниками. На сторінці в інстаграмі Тан закликав всіх приєднатися до цього процесу та створити власні бажання щодо 2023 року.

— Справжня мета має духовну, а не матеріальну основу, — написав Андре. - Справжня мета починається з мрії. Вона викликає емоції. Прислухайтеся до себе.

Тан запропонував всі цілі на рік розділяти за сферами життя. І додав, що для себе виділяє п’ять основних.

— Це — здоров'я, фінанси, відносини, робота, щастя, візуалізація, — написав дизайнер. — Уявляйте цілі у вигляді картинок, колажів, фільмів та просто позитивних думок. І пам'ятайте, не вимагайте всього й одразу. Не вимагайте миттєвого результату. Дайте собі час.

Андре каже, що треба йти «крок за кроком і насолоджуватись процесом».

Нагадаємо, що відомий український фешн-дизайнер Андре Тан із початком війни кардинально змінив профіль діяльності та перейшов на пошиття бронежилетів.

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