«Дякую за відключення!»: Андре Тан радіє, що залишився без світла

Відомий український модельєр Андре Тан, який на початку війни перейшов на пошиття бронежилетів, зізнається, що знаходить позитивні моменти у постійному відключенні світла. Відомо, що модельєр живе та працює у Києві і не залишав Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

— Віднедавна багато часу проводжу наодинці з собою — без телефону та інтернету, — поділився Андре на сторінці Instagram. — Мушу подякувати відключенням світла за цю можливість трошки відірватися від справ і поговорити з собою чесно.

Перебування наодинці спонукало модельєра до психологічних роздумів. Тан каже, що його роздуми можуть бути корисними і іншим людям.

— Немає жодної користі у тому, щоб шукати визнання та славу, — впевнений Андре. — Я можу вам з впевненістю сказати, що ніхто з людей, яких ви бачите з екранів телевізорів, не ставив собі за мету стати знаменитим. Я теж, власне, не вийняток. Вони стали такими завдяки власній праці та розвитку. Справжня краса вчинків у самих вчинках, а не у тому, що про них скажуть інші.

Андре Тан впевнений, що всі проблеми народжуються в голові і нещасними людей роблять не самі негаразди, а ставлення до них.

— Тут все як з відключеннями світла: спершу нервувало, а потім я знайшов у цьому свій особистий дзен, — пише Тан і продовжує: — Зло завдає нам болю лише тоді, коли ми відповідаємо на нього.

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