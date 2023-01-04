«Передали привіт» ворогу: на Запоріжжі знищено комендатуру росіян

Підрозділи Сил оборони вдарили по будівлі комендатури росіян у Василівці Запорізької області.



«Передаємо привіт оркам, що компактно розмістилися в комендатурі в.о. Василівки, Запорізької області. Чекаємо на підтверджені та приємні новини, але виття поранених уже чутно і кульки для вбитих місцева вата вже розпаковує», — повідомили у Telegram-каналі «СтратКом ЗСУ».



Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив, що у Василівці ЗСУ потрапили до розміщення загарбників у готелі біля військової комендатури.



Нагадаємо, минулої доби в Україні ліквідували ще близько 720 російських військовослужбовців, загальна цифра втрат росіян досягла позначки у 108 910 військових.

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