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Україна

«Передали привіт» ворогу: на Запоріжжі знищено комендатуру росіян

16:51 4 січня 2023
військовий

Підрозділи Сил оборони вдарили по будівлі комендатури росіян у Василівці Запорізької області.

«Передаємо привіт оркам, що компактно розмістилися в комендатурі в.о. Василівки, Запорізької області. Чекаємо на підтверджені та приємні новини, але виття поранених уже чутно і кульки для вбитих місцева вата вже розпаковує», — повідомили у Telegram-каналі «СтратКом ЗСУ».

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив, що у Василівці ЗСУ потрапили до розміщення загарбників у готелі біля військової комендатури.

Нагадаємо, минулої доби в Україні ліквідували ще близько 720 російських військовослужбовців, загальна цифра втрат росіян досягла позначки у 108 910 військових.

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