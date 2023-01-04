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Більше 700 «покращених» росіян, 6 броньованих машин і комплекс ППО: названо втрати ворога за добу

9:16 4 січня 2023
Більше 700 «покращених» росіян, 6 броньованих машин і комплекс ППО: названо втрати ворога за добу

Минулої доби, 3 січня, російські загарбники поклали в Україні ще близько 720 своїх військовослужбовців, тобто загальна цифра ліквідованих в нашій країні солдат ворога досягла позначки у 108 910.

Про це Генеральний штаб повідомляє у Facebook.

Також Сили оборони «відмінусували» за добу 6 броньованих машин, 3 БПЛА, 2 танки і комплекс ППО ворога.

«Моє сердце з вами! Дуже жаль загиблих українців», — пише анлійською один з читачів.

«Разом переможемо!» — приєднується до нього коментатор з Азербайджану.

Також є коментарі з В'єтнаму, Камбоджі, інших країн — весь світ бажає перемоги ЗСУ.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вважає військову підтримку України найшвидшим шляхом до миру.

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