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200 найкращих співаків в історії: хто очолив список журналу Rolling Stone

1:56 5 січня 2023
Арета Франклін

На початку січня американський журнал Rolling Stone опублікував список 200 найкращих співаків за останні сто років. У складанні рейтингу брали участь співробітники редакції та музичні критики.

«Ці вокалісти сформували історію та визначили наше життя. Це список найкращих співаків, а не найкращих голосів», — наголошується у редакційній статті.

Рейтинг вже викликав безліч нарікань та обурень. Багато музикантів та шанувальників поп- та рок-музики, а також інших напрямків не згодні з вибором видання. У соцмережах пишуть, що до списку потрапили співаки, які відомі лише дуже вузькому колу експертів, проте не знайшлося місця, наприклад Селін Діон.

Очолила рейтинг американська співачка Арета Франклін (на фото). У першу десятку увійшли також Вітні Г'юстон, Сем Кук, Біллі Голідей, Мерайя Кері, Рей Чарльз, Стіві Вандер, Бейонсе, Отіс Реддінг та Ел Грін.

Шанувальники The Beatles обурені тим, що Джон Леннон опинився на 12-му місці, а Пол Маккартні — на 26-му!

Фанати Фредді Меркьюрі готові йти на штурм редакції Rolling Stone, тому що їхній кумир посідає у списку лише 14 місце.

Короля попмузики Майкла Джексона відправили на 86 місце. Мадонна, як і Селін Діон, зовсім опинилася за бортом.

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