«Барселона» та скромний «Інтерсіті» влаштували «божевільню» у Кубку Іспанії: відеоогляд матчу

Титулована «Барселона» слідом за мадридським «Релом» насилу пробилася до 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу. У гостьовому поєдинку з клубом третього за силою дивізіону «Інтерсіті» підопічні Хаві тричі виходили вперед і тричі футболіст господарів поля Оріоль Сольдевіла (до речі, вихованець «Барси») зрівнював рахунок. І лише в овертаймі гол Ансу Фаті приніс каталонському гранду вимучену перемогу — 4:3 (Араухо, 4, Дембеле, 66, Рафінья, 77, Фаті, 103 — Сольдевіла, 59, 74, 86).

«Таке може статися у Кубку. Сім команд першого дивізіону вже вибули. Ми самі ускладнили собі життя. Ми дали надто багато можливостей супернику там, де ми були не сильні. Ми мали багато шансів виграти до додаткового часу, але ми цього не зробили», — заявив після фінального свистка головний тренер «Барселони» Хаві.

Нагадаємо, що 31-разовий володар трофея «Барселона» востаннє перемагала у турнірі у 2021 році. А чинним володарем Кубка Іспанії є «Бетіс», який у фінальному матчі торішнього турніру в серії післяматчевих пенальті обіграв «Валенсію».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишня зірка «Барселони» Дані Алвес потрапив у секс-скандал.

Фото Twitter ФК «Барселона»

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