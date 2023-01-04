«Реал» з Луніним пробився до наступного раунду Кубка Іспанії: допоміг гол-шедевр (відео)

Чинний чемпіон країни мадридський «Реал» з голкіпером збірної України Андрієм Луніним, який раніше зупинив з партнерами «Барселону» в ель классіко, пробився до наступного раунду Кубка Іспанії з футболу.

У гостьовому матчі 1/16 фіналу команда Карло Анчелотті на жахливої якості газоні не без проблем здолала резервним складом представника четвертого за силою дивізіону «Касереньо» — 1:0. Переможний гол на 69-й хвилині чудовим обвідним ударом у дальній кут забив бразилець Родріго. Лунін відіграв усі 90 хвилин і у другому поєдинку поспіль відстояв за «Реал» «на нуль».

Нагадаємо, що в минулому розіграші турніру Королівський клуб вилетів у ¼ фіналу, програвши «Атлетику» (0:1). Більше того, лідер чемпіонату Іспанії «Реал» уже дев'ять років не може зіграти у вирішальному поєдинку Кубка Іспанії, відколи у 2014-му обіграв у фіналі «Барселону» (2:1). Нинішнього сезону Лунін та компанія мають шанс.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Лунін видав блискучий матч за «Реал» у чемпіонаті Іспанії.

Фото Twitter ФК «Реал»

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