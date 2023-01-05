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Керівник групи саперів загинув на Харківщині під час розмінування території, — ДСНС

10:41 5 січня 2023
Сергій Гоцуляк

На Харківщині, де раніше під час розмінування загинув підполковник Олександр Мамчур, 4 січня під час виконання бойової задачі, внаслідок детонації боєприпасу, загинув Сергій Гоцуляк, підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Загиблому було 42 роки.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що інцидент стався у селі Шийківка.

«Старший сапер тієї ж групи отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Крім того, в районі міста Балаклія Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 22 років. Госпіталізований з вибуховими травмами у стані середньої тяжкості», — додав він.

Раніше «ФАКТИ» писали про смерть солдата-сапера із Вінницької області.

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