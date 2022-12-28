Лише перемігши росію, можна досягти тривалого миру в Європі: військовий експерт про допомогу Україні

Військовий експерт з Австрії Густав Грессель попереджає про похмурий сценарій у разі перемоги росії у війні з Україною. Він різко розкритикував надто нерішучу позицію європейських урядів у питанні надання військової підтримки Україні. Альтернативою подальшій допомозі буде «необхідність самим вести війну через десять років проти росії, яка вторгнеться до нас», попередив він в інтерв'ю виданню Stern. За його словами, лише перемігши росію, можна досягти тривалого миру в Європі.

«Проблема в тому, що в Європі ми здебільшого маємо справу з політичними лідерами, які через ядерну нерівність не наважуються самостійно перестрибнути через найменшу перешкоду, — сказав Грессель, який спеціалізується на питаннях політики безпеки та військової стратегії з акцентом на Східну Європу та росію. - Ось тут американець має піти і взяти їх за руку і супроводжувати, як це робиться з маленькими дітьми».

Уряд Німеччини наразі обговорює додаткові поставки зброї в Україну, а також можливі мирні переговори з росією. Попри прохання Києва, уряд поки що відмовляється передавати сучасні танки «Леопард» і «Мардер». Але тиск зростає: нещодавно США оголосили про намір поставити «Патріоти» — чи не найпотужнішу західну систему протиповітряної оборони.

«Те, що поставляють американці, має вирішальне значення для війни, — вважає військовий експерт Грессель. - Але США також мають можливість постачати Україні таку техніку, як бойові танки або бойові машини піхоти. Потреба в них дуже велика. Але американці люблять наголошувати на тому, що Європа сама могла б постачати більше».

Відповідаючи на запитання про постачання бойових танків типу «Леопард», військовий експерт також розкритикував німецький уряд.

«Карусель виправдань канцлера все ще має багато боєприпасів і підживлюється його партією СДПН, а також лояльними до партії блогерами і тролями, які завжди намагаються підкреслити, що США повинні першими надати допомогу, перш ніж настане черга Німеччини. Це коло буде розірвано лише в тому випадку, якщо Вашингтон публічно вимагатиме, щоб Німеччина пішла назустріч. Ми також повинні припинити посилати росії сигнал, що ми зацікавлені лише в деескалації і у відновленні економічної співпраці після війни, — сказав експерт. — При всьому своєму божевіллі путін добре вміє читати настрої серед глав держав, з якими він зустрічається і розмовляє телефоном».

На фронті в Україні Густав Грессель очікує запекліших боїв найближчими місяцями. Він вважає нереалістичним, що росіяни добровільно виведуть свої війська. Але впевнений, що рішучість і прагнення українців до «переможного миру» будуть ще більше посилені діями росії.

Він попередив про черговий широкомасштабний наступ росії в Україні навесні та не виключив повторного штурму Києва. Однак це буде вкрай складним завданням для російських військ.

Нагадаємо, міжнародні військові експерти назвали п'ять сценаріїв війни в Україні у 2023 році. Так, колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес, як і раніше, вважає, що Україна переможе у війні з росією — не виключено, що вже наступного року.

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