«Найсц…віший грузин, якого я знаю»: Анатолій Анатолич і Катя Осадча різко розкритикували Валерія Меладзе, який «виправдовувався»

Співакові Валерію Меладзе, якого захейтили в росії за відгук «Героям слава» під час вечірки в Дубаї, «прилетіло» й в Україні.

«Бути Валєрою Меладзе — це називати війну „конфліктом“, антагонізмом чи навіть спецоперацією. Я, як і Валєра, не хочу нікого ненавидіти, просто зневажаю тих, хто є не тим, ким хоче здаватися. Валєра — найсц. віший грузин, якого я знаю», — так відреагував на виправдання співака шоумен Анатолій Анатоліч.

На відміну від посту Меладзе, під яким закрити коментарі, фоловери українського шоумена мали змогу висловити свою позицію з цього приводу. Російського співака здебільшого критикували, втім, були й слова на його захист.

Долучилася до критики співака й відома ведуча Катя Осадча.

Нагадаємо, що у відповідь на критику Меладзе писав, що 10 місяців живе з відчуттям тяжкості і горя, бо народи, яких він гаряче люблю, знаходяться в «конфлікті». Співак, за його словами, не хоче і не може нікого ненавидіти, а також мріє, щоб «антагонізм припинився і між близькими народами встановилася згода».

Фото зі сторінки Анатолія Яцечко у соцмережах

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