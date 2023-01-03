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«Хочу, щоб мене почули»: Валерій Меладзе відповів хейтерам-путіністам

17:35 3 січня 2023
Валерій Меладзе

Співак Валерій Меладзе, якого в росії закликали покарати, позбавивши всіх звань та громадянства рф за слова «Героям слава», відповів своїм критикам.

«Люди, я хочу щоб Ви почули мене, і зрозуміли мої слова. Ось уже 10 місяців я, як і багато інших людей, живу з відчуттям тяжкості і горя. Так вже вийшло, народи, які я гаряче люблю, знаходяться в конфлікті, під час якого гинуть люди. Я не можу і не хочу нікого ненавидіти і не намагаюся комусь догодити. Я мрію лише про те, щоб антагонізм припинився і між близькими народами встановилася згода. І заради цього я готовий віддати всі сили» , — написав він у Instagram обмеживши коментарі під цим постом.

Нагадаємо, що скандал вибухнув після виступу Меладзе на корпоративі. На вечірці він у відповідь на вітання шанувальника «Слава Україні!», відповів «Героям слава!». А потім у мікрофон заявив, що він тут «поза політикою».

До речі, у лютому 2022 року, після початку широкомасшабної російської агресії, Меладзе писав, що сталося те, «що не могло статися і не мало відбуватися ніколи».

Фото Валерія Меладзе із соцмереж

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