Нічних відключень електрики поки що не буде, але можливі аварійні, — «Укренерго»

В Україні через російські обстріли можливі аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили в компанії «Укренерго».

«Станом на 11:00 5 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання», — йдеться у повідомленні.

В компанії нагадали, що упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога.

«Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу. Аварійно-відновлювані роботи тривають постійно», — зазначили в «Укренерго».

Як писали «ФАКТИ», в Києві, де на новорічні свята жителям намагалися не відключати світло, повертаються до стабілізаційних графіків відключень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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