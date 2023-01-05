«Серце розривається після побаченого»: Злата Огнєвіч з волонтерами допомогли розібрати завали після ракетного удару

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно виступила майже на лінії фронту, разом із волонтерами розбирала завали, прибирала територію та виносила сміття після ворожої ракетної атаки Києва. Тоді руйнувань зазнав Солом'янський район столиці, пошкоджені приватні будинки, постраждали люди. Побачене шокувало Злату.

«Серце розривається після побаченого. Приватні будинки, розвалені вщент. Пральні машинки, іграшки, вікна, посуд, картини — все це в один момент перетворилося на сміття. Хіба ці люди заслуговують на таке? Та чи потрібно мільйонний раз повторювати, що я ненавиджу ворога», — розповіла Огнєвіч та опублікувала відео.

За словами співачки, за дві години усі разом розібрали гори сміття. Злата каже, що такі цинічні кроки ворога ще більше згуртовують та українців.

«Та чи потрібно мільйонний раз повторювати, що я ненавиджу ворога. Але наші люди — це щось надзвичайне! За 2 години ми, немов мурахи, розібрали гори завалів. Дякую вам! Разом ми непереможна сила», — пише співачка.

Нагадаємо, нещодавно співачку звинуватили у плагіаті в її новій пісні, артистка не стала мовчати.

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