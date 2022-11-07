«Всю ніч чула, як воно гупає»: Злата Огнєвіч виступила майже на лінії фронту

Співачка Злата Огнєвч, яка нещодавно випустила чуттєвий кліп «Лелека», підтримала захисників на Донеччині. Вона виступила недалека до лінії фронту, де зовсім поруч розриваються снаряди, чути стрілянину та роботу артилерії. Артистка каже, що її дуже вразила ця поїздка.

«Я вперше в житті на власні очі побачила на горизонті поряд, як працює артилерія: чула всі ці вибухи, бачила спалахи, бачила частини розірваних снарядів, уламків, що горять, вони так повільно падали на землю», — розповіла Злата.

За її словами, там, де вона була, майже не вщухала повітряна тривога. Злата дивується, як таких умовах, живуть люди. Вона підкреслила, як важко зараз хлопцям на передовій.

«Ми ночували недалеко від цього місця, де працювала артилерія, тобто я всю ніч чула, як воно гупає. І я уявила, в якому пеклі знаходяться хлопці-військові там зараз, в цю хвилину. І в якому пеклі знаходяться люди, які живуть поряд з фронтовою зоною. Я так мрію, щоб це скоріше закінчилося», — поділилася співачка.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч увійшла до трійки переможців голосування за членів журі національного відбору на «Євробачення-2023».

Раніше співачка розкрила зворотній бік своєї популярності.

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram