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Події

Били з важкої артилерії: ворог двічі за ніч обстріляв Дніпропетровщину

8:26 6 січня 2023
Наслідки артилерійського обстрілу

Нікополь на Дніпропетровщині пережив чергову важку ніч — армія рф двічі завдавала ударів по місту з важкої артилерії. Дісталося і двом сусіднім громадам — Марганецькій та Червоногригорівській.

Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко, уламками снарядів побило кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач.

Знищено господарчу споруду.

Відзначимо, що за даними Генерального штабу, російський ворог минулої доби завдав по Україні 17 авіаційних ударів та здійснив 59 обстрілів з РСЗО, зокрема, і по цивільній інфраструктурі.

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