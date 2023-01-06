В Україні змінять частину податків: за що та скільки прийдеться платити

Попри те, що уряд обіцяв не вносити зміни до Податкового кодексу на 2023 рік, все ж таки на українців чекають деякі нововведення в частині сплати податків та зборів.

Зокрема, до 1 липня 2023 року буде ліквідовано спеціальний режим для ФОП-платників 3-ї групи, які замість 5% сплачують податок за ставкою 2%, пише mind.

Причиною стало скорочення надходжень до держбюджету від тих компаній, які замість 18% податку на прибуток платять лише 2% з обороту.

Також буде посилено контроль за застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Планується, що до літа повернуть штрафи за порушення законодавства під час використання РРО.

До 1 липня 2023 року буде повністю знято чинний мораторій на податкові перевірки.

Наразі повноваження податківців обмежені. Вони перевіряють переважно бізнес, який звертається за відшкодуванням ПДВ.

Днями набрав чинності закон № 2836-ІХ, норми якого спрямовані на прискорення відновлення зруйнованої та пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Цим законом внесено поправки до Податкового кодексу, які, зокрема, передбачають:



- звільнення від ПДВ операцій з ввезення в Україну електрогенераторних установок, трансформаторів, генераторів, обладнання та комплектуючих до них;

- звільнення від ПДВ операцій з ввезення в Україну товарів, які безоплатно передає Енергетичне співтовариство підприємствам, які здійснюють генерацію та розподілення електроенергії;

- звільнення від акцизного податку операцій з ввезення в Україну транспортних засобів для перевезення 10 та більше осіб, легкових та вантажних авто, якщо ці транспортні засоби будуть згодом передані силовим структурам (Збройним Силам, прикордонникам, поліції тощо);

- звільнення платників податку на прибуток підприємств від відповідальності за несвоєчасне подання фінансової звітності за умови, що всі необхідні звіти будуть подані протягом трьох місяців після скасування військового стану.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада повернула скасований акциз на пальне.

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