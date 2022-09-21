Рада повернула скасований акциз на пальне: що буде з цінами

Верховна Рада повернула акцизний податок на пальне. Відповідний законопроект № 7668-д було підтримано в цілому (тобто закон вважається ухваленим) голосами 255 депутатів.

Як вказав у своєму Telegram народний депутат Ярослав Железняк, документ на засіданні 21 вересня підтримали 195 депутатів від парламентської більшості, також 14 голосів дали депутати «Платформи за життя і мир», 14 — представники групи «Довіра», 12 — групи «За майбутнє», а опозиційні депутати з «Євросолідарності» та «Батьківщини» відмовилися натиснути кнопку «за» (так само вчинив і автор посту).

Згідно положень закону, акциз на бензин, дизпаливо та біопаливо встановлюється на рівні 100 євро за 1000 літрів, а на автогаз — 52 євро. Не платитимуть акциз військові (пільга діятиме виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану).

ПДВ для всього палива залишається на рівні 7%.

У випадку підписання президентом закон набере чинності через день після опублікування, і буде діяти до кінця військового стану, але не пізніше 01 липня 2023 року.

Втім, за словами засновника групи «Прайм» Дмитра Леушкіна, після повернення акцизу для споживача мало що зміниться, а ціна в опті зросте та уріже маржу для мереж. Після повернення акцизу ціна на бензин дизпаливо підніметься в опті, проте на стелі залишиться тим самим.

«Великі мережі будуть тримати ціну, щоб видавити з ринку дрібних гравців і набити клієнтів перед настанням осінньо-зимового періоду. Восени та взимку ринок мізерний і клієнтів дуже мало. Тому великі мережі будуть тримати ціну розраховуючи, що за однакової ціни водії заправлятимуться на заправках з ім'ям, а не на бочках», — вважає бізнесмен.

Своєю чергою аналітик профільного видання «Нафторинок» Олександр Сіренко в коментарі порталу «Діло» спрогнозував, що ціни із запровадженням акцизу на пальне піднімуться на АЗС не більше, ніж на 1−2 гривні за літр.

Нагадаємо, що днями прем"єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що уряд найближчим часом не планує вносити зміни до Податкового кодексу, тож повернення акцизу на пальне має бути єдиною неприємністю для українців.

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