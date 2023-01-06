Одкровення принца Гаррі: «Мій батько садист»

Принц Гаррі та його мемуари залишаються темою номер один у британських ЗМІ. Як уже повідомляли «ФАКТИ», несподівана поява книги «Запасний» в одному з магазинів в Іспанії дозволила низці видань придбати її до початку офіційного продажу. І тепер газети наввипередки публікують найскандальніші уривки. Наприклад, як принц Вільям у 2019 році побив молодшого брата.

У цій добірці ми зібрали одкровення Гаррі, які характеризують його складні стосунки з батьком. Зазначимо, що Букінгемський палац не коментує ці заяви герцога Сассекського.

Гаррі згадує, як батько сказав йому про загибель принцеси Діани. Чарльз підійшов до сина і сухо сказав йому про те, що сталося у Парижі. «Він навіть не обійняв мене. Втім, батько ніколи не вмів виявляти свої почуття», — пише герцог Сассекський.

Також сухо Чарльз повідомив Гаррі, що королева Єлизавета II при смерті. Він подзвонив до сина і сказав про це. Гаррі негайно зібрався в дорогу. Меган хотіла летіти з ним, проте королівська родина дала зрозуміти, що присутність герцогині Сассекської у Балморалі небажана. Гаррі подався сам. Пізніше він дізнався, що й дружину принца Вільяма Кейт теж попросили не приїжджати до Балморалу.

Коли літак з Гаррі на борту приземлився, Єлизавета вже померла. Йому ніхто не зателефонував і не написав про це. Про смерть бабусі принц дізнався зі стрічки новин у своєму мобільному телефоні. Особисте повідомлення йому надіслала лише Меган. Ось його текст: «Зателефонуй мені, як тільки отримаєш це». «Я відкрив сайт BBC. Моя бабуся вмерла. Мій батько став королем», — пише принц Гаррі.

Герцог Сассекський також стверджує, що у 2021 році на похороні дідуся вони з Вільямом мало не побилися. Бійці запобіг батько. Чарльз буквально встав між синами й сказав їм: «Будь ласка, хлопчики, не отруюйте мені останні роки життя».

Був у їхніх стосунках період, коли Гаррі благав батька. Тоді принц Вільям підтримав молодшого брата. Гаррі та Вільям просили Чарльза не одружуватися з Каміллою Паркер-Боулз. Коли це було, з уривка неясно. Нагадаємо, Чарльз і Камілла офіційно стали подружжям у 2005 році.

Гаррі зізнається — він боявся, що Камілла виявиться для нього злою мачухою. Однак у глибині душі він був готовий погодитися на союз Чарльза з цією жінкою за умови, що вона зробить батька щасливим.

Гаррі був готовий пробачити батькові все, але тільки не його «садистські жарти». Якось Чарльз відвідав психіатричну клініку. Повернувшись додому, він почав розповідати зі сміхом, що йому показали там пацієнта, який називає себе принцом Уельським.

«Уявляєте? Ця людина не лише стверджує, що він принц Уельський. Він ще й копіює мої жести. Як знати, можливо, він має рацію? Може, він справжній принц, а не я? Хто знає, Гаррі, може, я не твій батько? Може, твій справжній батько справді живе у Бродмурі», — заявив з іронічною усмішкою Чарльз.

Бродмур — це була та сама психіатрична клініка, в якій він побував. Але жарт, який Гаррі в мемуарах називає прикладом «поганого тону і садизму», що властиво Чарльзу, носив набагато глибший і болісний підтекст. Батько в'їдливо натякав на те, що Діана мала бурхливий роман з Джеймсом Г'юїттом. І бульварні газети активно розповсюджували припущення, що справжнім батьком Гаррі є саме Г'юїтт. Як доказ наводився той факт, що у молодшого сина Діани таке ж руде волосся, як у Джеймса.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принц Гаррі у своїх мемуарах зізнається у вбивстві 25 людей. Це були таліби, які він ліквідував під час своєї служби в Афганістані.

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