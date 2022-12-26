Третя учасниця «Холостяка» сама залишає шоу: у Мережі наростає скандал

Дев’ятий епізод популярного реаліті «Холостяк-12», в якому Алекс зробив несподіване зізнання, закінчився

скандалом у соціальних мережах.

На Церемонії роз Алекс Топольський попрощався з Вікторією Варлей — українською актрисою, яка вважалася одною з його фавориток.

«Ми весь час з’ясовуємо стосунки, а я прийшов за почуттями», — сказав Холостяк дівчині.

Відразу після завершення ефіру Вікторія виклала пост на своїй сторінці в Instagram, де сказала, що сама захотіла покинути шоу, а не була вигнана. І звинуватила у всьому монтаж проекту, який не відповідає дійсності. Але за кілька годин пост вже був видалений, а сторінка Віки заблокована.

«9 епізод повне розчарування, — написала Вікторія. — Реальні причини чому я пішла — це не увійшло в

монтаж, тому що як же так, що вже третя дівчина йде за власним бажанням».

Вікторія має на увазі Лізу та Аліну, які вже покинули проект. До речі, Аліна теж обурювалася неправдивим монтажем після свого виходу з шоу.

Говорячи про причини, Вікторія зауважила, що не бачила в Алексі чоловіка своєї мрії: «Я не бачила в Алексі чоловіка, з яким я можу будувати серйозні стосунки, він не готовий до створення сім''ї».

Вікторія додала, що враховуючи це, їй необхідно було до 25 грудня вже бути у Майамі, а також додала, що мріяла попасти до косметолога.

Шанувальники Вікторії підтримали рішення дівчини, сказавши, що Алекс їй зовсім не пара: «Він не

достойний Вікторії».

В шоу «Холостяк-12» залишаються п’ять дівчат. Одна з фавориток реаліті — Марина — дала

«ФАКТАМ» відверте інтерв’ю.

Фото «СТБ»

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