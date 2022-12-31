«Я закохалась у тебе»: подробиці скандальної церемонії троянд «Холостяка»

Вийшов десятий випуск романтичного реаліті «Холостяк"-12 (СТБ). Якими б міцними та теплими не були стосунки пари, над спільним майбутнім завжди потрібно працювати. Саме тому новий тиждень на проєкті був присвячений розвитку та роботі над прогалинами.

Григорій Решетник приніс дівчатам послання від Алекса — п’ять пунктів, яких, за відчуттями Холостяка, бракує у спілкуванні з учасницями. А саме: довіри, енергійності, пристрасті, романтики і серйозності намірів. Суперниці розподілили між собою ці поняття, аби визначити, у якому напрямку далі рухатись.

Марині дісталася «романтика». Катя обрала «серйозні наміри», Юля — «енергетику», Саша Погорєлова — «пристрасть», а Мудра — «довіру».

Перше запрошення на побачення отримала Юля — Алекс вказав на недовіру між ними.

— Мені здається, вона мені не довіряє, — говорив перед зустріччю з дівчиною Алекс.

Пара почала побачення в кімнаті, де за ширмою художниця мала малювати їх за описом.

Побачення Алекса та Юлі почалося в кімнаті, де за ширмою їх мала малювати художниця

— У неї овальне обличчя та волосся, яке красиво закриває вушко, — описував Юлю Алекс.

— Впевнене чоловіче обличчя з гострими рисами, — казала Юля.

- Нам не вистачало якоїсь легкості, — зізнався пізніше Алекс. — Не було зайвих слів, ми просто вивчали одне одного.

Юля — художниця, яка вишиває картини. Дівчина зізналася, що вона пишається тим, що створила.

— Але хтось зламав мою соціальну мережу, — плакала Юля. — Тому все, що я творила два роки, пропало. То був мій світ.

— Усі емоції пройдуть, — заспокоював Алекс. - Це буде як поганий сон.

Побачення продовжилося за вечерею. Холостяк зізнався, що має страх самотності.

— Хочу мати сім'ю, дітей, — казав Алекс.

— А в мене страх залежності у стосунках, — відповіла дівчина.

— Мені здалося, що в картині життя Юлі мене не було, — вирішив Холостяк. - Але люди повинні залишатися такими, якими є. Мені здалося, що у нас мало точок дотику. Я непосида, а Юля дуже спокійна. Це не погано, але я не хочу, щоб так розвивалися наші стосунки.

Наступною на побачення вирушила Марина.

— Ми з Алексом відчуваємо один одного! - хвилювалася дівчина.

Виявилося, що Холостяк влаштував зустріч у її кімнаті.

— Я просто зраділа! — сказала дівчина.

Вся кімната була у свічках та квітах.

— Я шокована! — не стримувалась дівчина.

Холостяк сказав, що їхнім стосункам не вистачає романтики.

Алекс подарував Марині підвіску з діамантом, і дівчина захопилася!

— Яка краса! - захоплювалася Марина. — Я відчуваю, що закохуюсь.

Наступною на побачення вирушила Саша Мудра. Алекс запросив дівчину в гості до Григорія та Христини Решетників.

— Вони приклад, що сім'я найголовніше! - сказав Алекс.

Пара познайомилася із трьома синами Решетників.

— Я замислююся про сім'ю, — зізналася Саша.

— Я хочу вже дітей, — сказав Алекс, граючи з дітьми.

— Мені дуже хотілося б побудувати з Алексом стосунки, — розповіла Христині Саша.

Мудра ніде не працює і не хоче займатися побутовими питаннями.

— Я хочу стати письменницею, — зізналася дівчина. — Але стосунки із чоловіком для мене будуть на першому плані.

Саша Мудра сказала, що стосунки із чоловіком для неї завжди будуть на першому плані

— У мене неоднозначна відповідь, що я відчуваю до Саші, — зізнався після розмови Холостяк.

На побачення вирушила й Саша Погорєлова. Алекс запросив дівчину навчитися танцювати.

— Це для неї і мене було вперше, — зізнався Холостяк. - Хочу запалити пристрасть у Саші.

Побачення продовжилося за вечерею, де Холостяк зауважив, що дівчина не показує своїх емоцій.

— Мені не подобається, що ти вважаєш мене якоюсь ідеальною! - обурилася Саша.

— Хочу, щоб ти більше виявляла усі свої емоції, — попросив Алекс.

Алекс хотів запалити у Саші пристрасть

Вирушила на побачення й Катя. Холостяк запросив її на картинг.

— Я бачу, що між нами є якийсь зв'язок, — визнала дівчина після зустрічі. - Просто йго треба розвивати.

Після побачення Катя сказала, що у них із Алексом є якийсь зв'язок

На церемонії тоянд усі дівчата були у містичних образах. Першу троянду отримала Марина. Потім Катя, Саша Погорєлова та Саша Мудра.

Проект покинула Юля.

— У нас з тобою різні дороги, — сказав Алекс, звертаючись до дівчини.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що вже третя учасниця «Холостяка» сама залишила шоу. Через це у Мережі наростає скандал.

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