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Україна

Окупанти вивчають можливість підриву греблі Сватівського водосховища: навіщо їм це потрібно

14:16 7 січня 2023
Дамба

Окупанти, які раніше погрожували підірвати дамбу Карлівського водосховища, тепер погрожують підірвати дамбу Сватівського водосховища. До тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ аби вивчити можливість підриву дамби, повідомляє Спротив.

Таким чином ворог розраховує сповільнити просування Збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби.

Варто зазначити, що такі дії є навмисним руйнуванням української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті. Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення.

Також зазначимо, що дамба на Сватівському водосховищі перебуває в аварійному стані з 2001 року. Відтоді там рекомендовано тримати рівень води не більше ніж 50% від загального об’єму води у водосховищі. У випадку перевищення рівня води буде затоплено частину міста.

Як писали «ФАКТИ», раніше окупанти підірвали частину греблі Каховської ГЕС.

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