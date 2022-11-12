Окупанти підірвали частину греблі Каховської ГЕС, йде витік води

Російські окупанти пошкодили дамбу Каховської ГЕС на Херсонщині, яку замінували ще у квітні. Нові ушкодження та масштаби руйнування гідтротехнічної споруди добре видно на супутникових знімках, що їх показала компанія Maxar Technologies.

Знімки були зроблені о 10:25 11 листопада. На них можна побачити руйнування частини дамби та шлюзів.

Також у мережі з'явилося і відео ймовірного підриву мосту росіянами.

Нагадаємо, що ще 7 листопада військовий експерт Олег Жданов висловлював переконання, що росія не піде на підрив Каховської ГЕС, бо таким чином вона знищить своїх військових, які перебувають у цьому районі. Нині ж, після звільнення ЗСУ Херсона, ситуація вочевидь змінилася.

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