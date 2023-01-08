Пенсію у березні підвищать не всім: в Кабміні пояснили, хто може очікувати на збільшення суми виплат після індексації

На березень в Україні заплановано здійснити індексацію пенсійних виплат. І хоча виплати (розрахунково) можуть підвищити на 24%, підвищення матимуть далеко не всі пенсіонери, а його рівень не дозволить компенсувати торішнє зростання цін.

Все тому, що насправді має відбутися не індексація, а так зване осучаснення пенсій, заправаджене урядом у 2017 році. Його автор, екс-міністр соціальної політики Андрій Рева в коментарі OBOZREVATEL розповів, що механізм індексації враховує показник інфляції та зростання зарплат.

«Перші два роки враховувалися (показники. — Авт.) за попередній рік, опісля — за три попередні роки. Береться 50% інфляції та 50% зростання зарплати», — пояснив Рева.

Саме тому «осучаснення» не зачепить тих українців, які мали невеликі зарплати або накопичили маленький стаж. У такому разі державні гарантії «підтягують» пенсію до певного рівня, і цю «надбавку» і враховують під час осучаснення.

Якщо ж ваш розрахунковий розмір пенсії близький до фактичного, розмір підвищення має бути буде близько 24%, вважає Рева.

У Міністерстві соціальної політики, втім, OBOZREVATEL відмовилися називати точний розмір підвищення, пославшись на те, що останні дані про зростання зарплат і цін ще не опрацьовані, тож передчасно називати точну цифру. Однак, імовірно, вона буде на рівні озвучених Ревою 24%.

Аби осучаснити пенсії на 24%, потрібно близько 60 млрд грн. При цьому в бюджеті передбачено лише близько 40 млрд грн, а ще 20 млрд грн доведеться «знайти» протягом року. Однак, навіть якщо березневе осучаснення проведуть у повному обсязі, цього буде недостатньо.

Рева бачить вихід у підвищенні базових стандантів — мінімальної зарплати до 10 000 грн (з 6700 грн), мінімальної пенсії — до 4000 грн (з 2093 грн).

Також він вважає, що підвищення соцстандартів навіть за рахунок емісії Нацбанком не призведе до знецінення грошей та прискорення інфляції. Мовляв, це стимулюватиме внутрішній попит на продукцію українського виробництва.

Однак і в уряді, і в Національному банку вмикати верстат не готові, адже в такому разі постраждають усі українці, реальні доходи яких впадуть.

Нагадаємо, нині все більше юристів звертають увагу на несправедливість формули розрахунку пенсій. Нині в рамках формули середню зарплату за три роки по країні множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на стаж у роках та на 1%. Таким чином, з 35 роками стажу та середньою зарплатою можна розраховувати на пенсію, розмір якої становитиме лише 35% від середньої зарплати по країні за три роки. А її розмір значно нижчий за актуальну середню зарплату. Саме тому більшість пенсіонерів отримує низькі пенсії.

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