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Проблема — у формулі розрахунку пенсій: стало відомо, на скільки збільшаться виплати українців після індексації у березні

16:22 6 січня 2023
жінка

Внаслідок березневої індексації пенсій розрахунковий розмір виплати буде збільшено на 22%.

Розрахунковий розмір пенсії — це сума, яка розрахована за формулою без урахування всіх можливих надбавок.

Цю цифру збільшують на певний індекс, розмір якого — сукупність від половини торішньої інфляції плюс половина середнього за три роки зростання зарплат, пише «Обозреватель».

Зростання зарплат передбачається у вигляді 7%, половина від обсягу інфляції — близько 15%. Внаслідок сукупності частину пенсій можуть підвищити на 22%.

Підвищуватимуть не фактичну пенсію, а розрахункову величину.

Юристи зазначають, що проблема криється у самій формулі розрахунку пенсій. Вона є вкрай невигідною для українців і призводить до поступового зниження рівня пенсій.

Середню зарплату за три роки по країні множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на стаж у роках та на 1%. Таким чином, з 35 роками стажу та середньою зарплатою можна розраховувати на пенсію, розмір якої становитиме лише 35% від середньої зарплати по країні за три роки. А її розмір значно нижчий за актуальну середню зарплату. Саме тому більшість пенсіонерів отримує низькі пенсії.

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