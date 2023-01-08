Чим більше, тим краще: бійці ЗСУ ліквідували ще 430 окупантів

ЗСУ продовжують «демілітаризовувати» армію російських загарбників, яка вторглася в Україну. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, за минулу добу було знищено ще 430 військовослужбовців рф, а загалом з 24 лютого російське командування не дорахувалося вже 111 170 своїх підлеглих.

Також за добу українські військові «відмінусували» три ворожих танки, три артсистеми, три автоцистерни, 5 броньованих машин, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня та одну одиницю ворожої спецтехніки.

У коментарях українці зазначають, що, звичайно, коли б кількість убитих російських фашистів була на 69 меншою, підсумкова цифра виглядала б краще. Але коли справа стосується запеклих вбивць і бандитів, в яких перетворилася армія рф, то має діяти принцип — «чим більше, тим краще!».

Нагадаємо, президент Зеленський наголосив, що тільки вигнання російських окупантів з української землі, а разом з ним — і ліквідація будь-яких можливостей росії тиснути на Україну та всю Європу — означатиме відновлення тиші, безпеки й миру на континенті.



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