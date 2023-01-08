40.01 / 40.80 41.60 / 42.71
Київ: -10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Чим більше, тим краще: бійці ЗСУ ліквідували ще 430 окупантів

9:14 8 січня 2023
Чим більше, тим краще: бійці ЗСУ ліквідували ще 430 окупантів

ЗСУ продовжують «демілітаризовувати» армію російських загарбників, яка вторглася в Україну. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, за минулу добу було знищено ще 430 військовослужбовців рф, а загалом з 24 лютого російське командування не дорахувалося вже 111 170 своїх підлеглих.

Також за добу українські військові «відмінусували» три ворожих танки, три артсистеми, три автоцистерни, 5 броньованих машин, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня та одну одиницю ворожої спецтехніки.

У коментарях українці зазначають, що, звичайно, коли б кількість убитих російських фашистів була на 69 меншою, підсумкова цифра виглядала б краще. Але коли справа стосується запеклих вбивць і бандитів, в яких перетворилася армія рф, то має діяти принцип — «чим більше, тим краще!».

Нагадаємо, президент Зеленський наголосив, що тільки вигнання російських окупантів з української землі, а разом з ним — і ліквідація будь-яких можливостей росії тиснути на Україну та всю Європу — означатиме відновлення тиші, безпеки й миру на континенті.

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Девід Хей із двома красунями

Ексчемпіон світу з боксу живе одразу з двома красунями (фото)

Номерні знаки

На українських автомобілях з'являться нові номерні знаки: що потрібно про них знати

Пригожин

Попереду буде «різанина»: відомий соціолог про долю пригожинських зеків

Верховна Рада

Зарплата більша, відпустка довша: у Раді готують сюрприз українцям, які працюють по ночах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту