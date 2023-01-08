Вчора, 7 січня, світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать із москви.

Про це заявив у своєму зверненні за результатами 318-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Вони щось там казали про нібито припинення вогню… Але реальність — це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях. Укотре підтвердилося: тільки вигнання російських окупантів з української землі та ліквідація будь-яких можливостей росії тиснути на Україну та всю Європу означатиме відновлення тиші, безпеки й миру. Заради цього працюємо ми, саме на це спрямована допомога наших партнерів, саме таку мету зараз має весь цивілізований світ», — вважає очільник Української держави.

Також Володимир Зеленський відзначив важливість того факту, що велика кількість українців і українських воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської лаври — у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції.

«Дуже важливо, що у лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах. І буде такою. Назавжди. Ми з вами це забезпечуємо. І дуже важливо берегти й надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України й від здобуття історичної справедливості. Я бажаю всім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у нас із вами частіше», — запевнив президент України.

Також Володимир Зеленський розповів про засідання РНБО — на ньому було затверджено загальний план роботи ради в новому році, який повинен убезпечити нашу незалежність і зміцнення обороноздатності.

«По-друге, є проміжний підсумок у роботі щодо багатьох громадян росії та повʼязаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста. Сьогодні є перший такий санкційний список — будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб. Усі, чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу. І я дякую всім, хто нам допомагає боронити незалежність України! Дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради нашої держави! Сьогодні ми стали ще на крок ближчими до нашої перемоги. Слава Україні!», — резюмував український лідер.

Відзначимо, що у переліку російських діячів «культури», проти яких рішенням РНБО України було запроваджено санкції, опинилися путінський «блазень» Філіп Кіркоров та пропагандистка Ольга Скабєєва.

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